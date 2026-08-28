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Non solo le gare contro Liverpool e Real Madrid. L'Inter dovrà vedersela anche con altre sei squadre che sembrano molto più alla portata dei nerazzurri nella prossima Champions League, come sottolinea anche il Corriere della Sera di oggi. Questo il commento del giornale all'esito del sorteggio per la squadra di Chivu:

Getty Images

"Se le partite contro le squadre di prima fascia sono quelle più affascinanti, le altre sei sfide sono quelle che orientano l’andamento della Champions, a seconda delle ambizioni. E all’Inter di Chivu non è andata così male: a San Siro oltre ai Reds, che l’anno scorso vinsero con un rigore molto discusso nel finale, arriveranno il Bruges di Sommer (a proposito di ritorni), lo Shakhtar Donetsk (che invece gioca le partite casalinghe a Stamford Bridge, stadio del Chelsea) e lo Stoccarda.

Le altre trasferte saranno Dortmund, Rotterdam con il Feyenoord e Bratislava, contro lo Slovan allenato da Yaya Touré. La missione dei 16 punti che valgono il passaggio diretto agli ottavi è fattibile, anche se può portare via punti preziosi nella corsa scudetto: in questo senso il calendario che sarà reso noto domani avrà un peso notevole".