Il sorteggio è appena alle spalle e già partono le prime proiezioni sulla nuova Champions League. Football Rankings ha elaborato una previsione della classifica della fase campionato tenendo conto degli accoppiamenti usciti dall’urna.

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Per l’Inter il risultato sarebbe tutt’altro che negativo: i nerazzurri vengono infatti collocati all’ottavo posto, proprio l’ultimo che garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale senza passare dai playoff.

Inter ottava con 15,69 punti attesi

Secondo la simulazione, la squadra nerazzurra dovrebbe chiudere la prima fase con 15,69 punti attesi.

Davanti all’Inter ci sarebbero soltanto sette squadre, ossia le 7 big europee per eccellenza. A guidare la classifica prevista è il Bayern Monaco, con 18,01 punti, seguito a pochissima distanza dall’Arsenal a quota 17,95.

Terzo il Real Madrid con 17,56, quindi Barcellona a 17,24 e Manchester City a 16,78.

Più vicine all’Inter i campioni e in carica e il Liverpool, che sarà di scena proprio a San Siro: PSG sesto con 16,21 punti e Liverpool settimo con 16,08.

Skysport

La previsione delle prime otto è quindi questa:

Bayern Monaco – 18,01 Arsenal – 17,95 Real Madrid – 17,56 Barcellona – 17,24 Manchester City – 16,78 PSG – 16,21 Liverpool – 16,08 Inter – 15,69

Naturalmente si tratta soltanto di una proiezione statistica, elaborata prima che il campo inizi a dare le sue risposte. Ma il dato sull’Inter è significativo: secondo il modello, i nerazzurri partirebbero con buone possibilità di centrare direttamente le prime otto posizioni.

Fonte: Football Rankings