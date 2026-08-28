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Dell'attacco dell'Inter e del dualismo tra Pio Esposito e Thuram ha parlato, durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin:

Questa cosa del rubare il posto in una squadra che ha quattro attaccanti e cinquanta partite non la capisco, io mi aspetto che quest'anno giochino tutti tanto. Se l'anno scorso già Più Esposito ha avuto le sue chance, il suo spazio e Bonny pure, quest'anno aumenterà il minutaggio di Più Esposito e Bonny, senza ombra di dubbio, probabilmente anche tanto. E però non lo vedo il problema. Capisco che il tema del dopo il gol di tacco di Pio Esposito è gioca titolare lui e sta in panchina Thuram. L'anno scorso a un certo punto abbiamo pensionato Thuram perché rideva e poi è tornato in campo e ha vinto lo scudetto, perché ha fatto dei gol uno più importante dell'altro.

Quindi in realtà la buona notizia per l'Inter è che le coppie in tutti i ruoli, dall'attacco al centrocampo alla difesa, forse meno sugli esterni e in porta, tutte le coppie hanno aumentato il livello, cioè la differenza tra titolare e alternativa si è ridotta, che è la cosa che si augura ogni grande squadra, anche lì davanti. Col Cagliari io penso che giocherà ancora Pio perché Thuram non è ancora a posto al cento per cento, dopo una partita come quella dell'altro giorno penso che verrà confermato Esposito.