Il mercato dell’Inter non passa soltanto dai possibili rinforzi. Marotta e Ausilio devono infatti gestire anche il futuro di alcuni uomini chiave della rosa di Cristian Chivu, cercando di difendere gli elementi considerati fondamentali e, contemporaneamente, valutando le cessioni che potrebbero finanziare le operazioni in entrata. In questo scenario, le situazioni più interessanti riguardano Alessandro Bastoni e Davide Frattesi: due giocatori dal peso differente nel progetto nerazzurro, ma entrambi finiti al centro delle indiscrezioni di mercato. Se per il difensore si tratterebbe di partenza eccellente il centrocampista oramai è finito ai margini della squadra ed è alla ricerca di una nuova opportunità.

Bastoni nel mirino del Real Madrid

Frattesi, l’addio all’Inter prende quota

Alessandro Bastoni rappresenta uno dei pilastri tecnici dell’Inter, ma il forte interesse proveniente dalla Spagna continua ad alimentare le voci sul suo futuro. Il difensore sarebbe stato individuato come una delle prime scelte del Real Madrid per rinforzare il reparto arretrato, con José Mourinho particolarmente interessato alle sue caratteristiche. Il club nerazzurro non sembra intenzionato a privarsene, ma un’offerta compresa tra 70 e 80 milioni di euro potrebbe quantomeno aprire una riflessione. La partenza di Alessandro Bastoni è quotata a 2.50 da Sisal PokerStars Snai , per gli esperti di Vincitù la quota invece è di 3.50.

Ancora più incerto appare il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista continua ad avere estimatori in Italia e soprattutto in Premier League, ma finora non è arrivata una proposta formale ritenuta adeguata dall’Inter. Il club valuta il cartellino circa 30 milioni di euro e non vorrebbe scendere sotto una base di 25 milioni garantiti. Nottingham Forest, Juventus, Roma e Napoli sono state indicate nelle ultime settimane tra le possibili pretendenti, senza che nessuna pista sia entrata realmente nella fase decisiva. L'addio di Frattesi è quotato a 1.15 dagli operatori di Sisal, Snai Vincitu e Pokerstars. Una quotazione che lascia spazio a pochi dubbi sul futuro del centrocampista nerazzurro