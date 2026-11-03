Archiviare la delusione del derby e ritrovare la via del gol in Europa. È questo uno degli obiettivi dell'Inter di Cristian Chivu, attesa dalla trasferta contro il Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. I nerazzurri, reduci dalla pesante sconfitta contro il Milan, affrontano una formazione olandese che ha mostrato evidenti fragilità difensive nella competizione, con otto reti incassate nelle prime tre partite. L'assenza di Lautaro Martínez aumenta le responsabilità degli altri attaccanti, con Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito candidati a guidare il reparto offensivo. La sfida del De Kuip offre quindi diversi spunti per la comparazione delle quote sui possibili marcatori.

Feyenoord-Inter, pronostico marcatore Thuram

FEYENOORD INTER PRONOSTICO MARCATORE THURAM 2.11 PIÙ INFO 2.28 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 1.70 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Con Lautaro Martínez indisponibile, Marcus Thuram sarà uno dei principali riferimenti offensivi dell'Inter nella trasferta di Rotterdam. Il francese è chiamato a dare una risposta dopo la sconfitta nel derby, sfruttando la propria velocità e la capacità di attaccare gli spazi alle spalle della difesa avversaria. Il Feyenoord ha mostrato alcune difficoltà nella fase difensiva durante le prime giornate di Champions League, un aspetto che potrebbe favorire le iniziative dell'attaccante nerazzurro. La rete di Thuram viene proposta a quota 2.11 da William Hill, 2.28 da PokerStars, 2.20 da Eurobet e 1.70 da Stake. Un confronto che evidenzia differenze significative nelle valutazioni degli operatori sulla possibilità che il francese trovi la via del gol.

Feyenoord-Inter, pronostico marcatore Bisseck

FEYENOORD INTER PRONOSTICO MARCATORE BISSECK 9.80 PIÙ INFO 12.33 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 10.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra le opzioni meno immediate per il mercato dei marcatori trova spazio anche Yann Bisseck. Il difensore tedesco, grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di inserirsi nell'area avversaria, può rappresentare una soluzione offensiva soprattutto in occasione dei calci piazzati. Contro un Feyenoord che ha evidenziato difficoltà difensive in Champions League, le situazioni da palla inattiva potrebbero offrire opportunità anche ai giocatori meno abituati a cercare la conclusione. Il gol di Bisseck è quotato 9.80 da William Hill, 12.33 da PokerStars, 11.00 da Eurobet e 10.00 da Stake. Valutazioni sensibilmente più elevate rispetto a quelle degli attaccanti, coerenti con la minore frequenza realizzativa di un difensore e con la natura meno prevedibile di questo possibile scenario.

Feyenoord-Inter, dove vedere il match in tv

Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.