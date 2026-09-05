Le valutazioni dei principali operatori sui possibili marcatori della sfida di campionato tra Inter e Napoli

Giovanni Montopoli
Sneijder

VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

Primo big match per i nerazzurri che al Meazza riceveranno questo pomeriggio il Napoli di Massimiliano Allegri. Una delle sfide più attese della giornata di campionato, un confronto che mette di fronte due squadre con grandi ambizioni stagionali di conferma da una parte e di rivalsa dall'altra. In una partita che si preannuncia intensa e potenzialmente ricca di occasioni, l’attenzione degli operatori si concentra anche sul mercato dei possibili marcatori. Tra attaccanti, seconde punte e centrocampisti con spiccata propensione offensiva, le alternative non mancano: analizziamo quindi le quote proposte dai principali bookmaker per individuare i giocatori con maggiori possibilità di lasciare il segno nel big match.

inter napoli pronostico marcatore

Inter-Napoli, pronostico marcatore Esposito

INTER NAPOLI PRONOSTICO MARCATORE PIO ESPOSITO
Bwin
2.50
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PokerStars
2.80
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Admiral Bet
2.60
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Eurobet
2.75
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Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

Bwin
fino a 3015€ + 30 Free Spins
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PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
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Admiral Bet
fino a 7000€ + 1000 Free Spins
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Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Per il mercato marcatore Pio Esposito, le quote mostrano differenze interessanti tra i principali operatori. PokerStars propone al momento la valutazione più alta, a 2.80, seguita da Eurobet a 2.75 e da Admiral Bet a 2.60. Più contenuta invece la quota di Bwin, fissata a 2.50. Un confronto utile per valutare le diverse proposte disponibili sul possibile gol dell’attaccante dell’Inter nel big match contro il Napoli.

Inter-Napoli, pronostico marcatore Stones

INTER NAPOLI PRONOSTICO MARCATORE STONES
Bwin
13.50
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PokerStars
16.45
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Admiral Bet
9.75
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Eurobet
14.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul mercato marcatore Stones le valutazioni degli operatori risultano decisamente più alte, a conferma di un esito considerato meno probabile. PokerStars propone la quota più elevata a 16.45, davanti a Eurobet a 14.00 e Bwin a 13.50. Più bassa invece la valutazione di Admiral Bet, a 9.75. Differenze marcate che rendono utile la comparazione tra i vari bookmaker prima di valutare il possibile gol di Stones in Inter-Napoli.

Inter-Napoli, dove vedere la partita

Inter-Napoli, sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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