Le valutazioni dei principali operatori sui possibili marcatori della sfida di campionato tra Inter e Napoli
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Primo big match per i nerazzurri che al Meazza riceveranno questo pomeriggio il Napoli di Massimiliano Allegri. Una delle sfide più attese della giornata di campionato, un confronto che mette di fronte due squadre con grandi ambizioni stagionali di conferma da una parte e di rivalsa dall'altra. In una partita che si preannuncia intensa e potenzialmente ricca di occasioni, l’attenzione degli operatori si concentra anche sul mercato dei possibili marcatori. Tra attaccanti, seconde punte e centrocampisti con spiccata propensione offensiva, le alternative non mancano: analizziamo quindi le quote proposte dai principali bookmaker per individuare i giocatori con maggiori possibilità di lasciare il segno nel big match.
Inter-Napoli, pronostico marcatore Esposito
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Inter-Napoli, pronostico marcatore Stones
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Inter-Napoli, dove vedere la partitaInter-Napoli, sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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