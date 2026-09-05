Il momento di fare sul serio. Per l’Inter di Chivu arriva il primo big match stagionale, un tabù della prima annata del tecnico romeno sulla panchina nerazzurra, almeno fino alla sfida contro la Juventus.

Di fronte c’è il primo grande ostacolo della stagione, il Napoli di quel Massimiliano Allegri capace di battere la scorsa annata l’Inter di Chivu ben due volte con il Milan, sia all’andata che a ritorno nei derby di campionato.

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Tabù Napoli e 'doppio esorcismo'

I numeri non lasciano sensazioni positive: i Campioni d’Italia hanno perso entrambe le sfide dello scorso anno con Allegri, in quel momento sulla panchina del Milan, e in generale non battono il Napoli da cinque gare di fila.

“I novanta minuti di oggi mettono dunque in palio la possibilità di un doppio esorcismo, per inoltrare un segnale anche alle altre antagoniste della lotta al vertice in Serie A e avvertire José Mourinho - sottolinea il Corriere dello Sport -, in attesa di ritrovarlo tra tre giorni nell’esordio stagionale in Champions in quella Madrid che evoca ricordi particolarmente suggestivi per tutto il popolo nerazzurro”.

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Tocca a Lautaro Martinez

Chivu è pronto ad affidarsi nuovamente al suo capitano Lautaro Martinez, in coppia con Pio Esposito.

“L’allenatore nerazzurro ha giustamente ricordato che certi inciampi nella scorsa stagione non hanno impedito di mettere le mani su due trofei, ma in cuor suo cova senz’altro il desiderio di togliersi una bella soddisfazione per legittimare ulteriormente lo status di squadra da battere”.

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Il quotidiano rivela:

“Perché ad Appiano Gentile certe responsabilità trovano le porte spalancate e gente pronta ad accoglierle: Lautaro e compagni sono abituati a vivere con la pressione di chi ha sempre tutto da perdere”.

L'occasione giusta

Dopo due gare a bocca asciutta, il Toro non vede l’ora di tornare a far gol. E l’occasione sembra perfetta, contro quella che è considerata da tutti l’avversaria numero uno nella lotta Scudetto:

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“Il Napoli è la prima big contro cui il capitano dell'Inter ha segnato quando è arrivato in Italia e, tra l'altro, proprio un suo gol ha firmato l'ultimo successo sugli azzurri, nella finale di Supercoppa 2023/24. In totale il Toro ha incornato cinque volte i partenopei, anche se in campionato è a digiuno addirittura dalla stagione 2021/22”.

Doppio obiettivo per il Toro

Come prevedibile, Lautaro non è ancora al top:

“La condizione non può essere al meglio, considerando che per lui vale lo stesso discorso fatto anche per gli altri nazionali reduci dal mondiale negli USA, ma la scarica d’adrenalina che solo certe occasioni sanno regalare e la smania di ritrovare la gioia del gol non possono che colmare quel gap in attesa che il motore torni a girare a pieno regime”.

Nessun personalismo, ma la voglia di lavorare per i compagni e non scegliere tra risultato individuale e collettivo:

“In campo Lautaro è sempre prezioso e la sua luce riflette nelle prestazioni anche dei compagni, che a tutto campo beneficiano del sacrificio con e senza il pallone del capitano. Segnare dà ovviamente un valore diverso anche a prestazioni di un certo livello”.

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Il Corriere dello Sport conclude:

“L’obiettivo è trovare la terza vittoria di fila e sbloccarsi davanti al pubblico del Meazza. Anche per non perdere ulteriore terreno sugli altri, Malen in primis, nella corsa allo scettro di capocannoniere già conquistato due volte in carriera. Gli stimoli, insomma, non mancano”.