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Ancora poche ore e l'Inter tornerà di nuovo in campo. I nerazzurri affronteranno il Napoli di Massimiliano Allegri al Meazza, nel primo big match della stagione. Su questo tema si è soffermato Cristian Chivu ieri in conferenza stampa e torna anche l'edizione odierna de Il Giornale:

"Probabilmente, Chivu aspettava da fine maggio che qualcuno gli facesse la domanda sugli scontri diretti tabù della sua Inter. «Cosa si intende per scontri diretti? Sono quelli contro le prime 4 o sono quelli legati alla tradizione? Perché l'anno scorso il Milan e la Juve sono finite lontano», replica con un contropiede e senza bisogno di ricordare come invece l'Inter l'anno scorso abbia sempre battuto Roma e Como, terza e quarta in classifica. Mai il Napoli, però. E nemmeno Allegri, che ha vinto i 2 derby".