L'allenatore nerazzurro avvertiva la necessità di chiarire il suo punto di vista su un tema in particolare

Daniele Vitiello
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu si ferma con i tifosi: selfie e autografi

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Ancora poche ore e l'Inter tornerà di nuovo in campo. I nerazzurri affronteranno il Napoli di Massimiliano Allegri al Meazza, nel primo big match della stagione. Su questo tema si è soffermato Cristian Chivu ieri in conferenza stampa e torna anche l'edizione odierna de Il Giornale:

Chivu in conferenza

"Probabilmente, Chivu aspettava da fine maggio che qualcuno gli facesse la domanda sugli scontri diretti tabù della sua Inter. «Cosa si intende per scontri diretti? Sono quelli contro le prime 4 o sono quelli legati alla tradizione? Perché l'anno scorso il Milan e la Juve sono finite lontano», replica con un contropiede e senza bisogno di ricordare come invece l'Inter l'anno scorso abbia sempre battuto Roma e Como, terza e quarta in classifica. Mai il Napoli, però. E nemmeno Allegri, che ha vinto i 2 derby".

Inter Chivu

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