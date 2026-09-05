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Chivu pensa al primo big match stagionale di oggi col Napoli, ma la testa va inevitabilmente anche all'esordio in Champions in casa del Real di Mourinho. Qualche cambio nella formazione ci sarà, il tecnico gestirà le forze per il doppio impegno.

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Come scrive il Corriere della Sera, "impossibile pensare che non ci sia un turnover di 3-4 elementi, soprattutto adesso che le alternative sono molte e qualificate. Pavard-Diouf oggi e Bisseck-Henrique a Madrid è un’ipotesi. Come l’impiego di Augusto col Napoli al posto di uno tra Bastoni e Dimarco. Anche perché a inizio settembre due grandi partite ravvicinate sono nelle gambe di pochi: Stones (magari oggi) e Jones (a Madrid) dovrebbero essere già pronti. Anche Lautaro non può essere al top ma è il chiodo a cui appendere il resto del quadro. Con lui è atteso ancora Pio".