I nerazzurri partono favoriti: ecco come i principali bookmaker valutano due possibili risultati esatti della sfida di campionato.
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Smaltita la delusione europea per i nerazzurri è tempo di tornare in campo in campionato con l’obiettivo di conquistare tre punti contro l’Udinese e dare continuità al proprio percorso che al momento la vede imbattuta. Sulla carta i nerazzurri partono con i favori del pronostico, ma per chi vuole alzare il livello della giocata l’attenzione si sposta soprattutto sul possibile risultato esatto della sfida. Quale potrebbe essere il punteggio finale di Inter-Udinese? Analizziamo le indicazioni offerte dai principali bookmaker e le quote relative agli esiti considerati più probabili.
Inter-Udinese, pronostico risultato esatto 4-1
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Per chi guarda al mercato del risultato esatto, il 4-1 in favore dell’Inter presenta valutazioni piuttosto vicine tra i diversi operatori. La quota più alta tra quelle prese in esame è proposta da Vincitu a 17.21, mentre Eurobet e Stake si attestano entrambe a 16.00. Più bassa, invece, la valutazione di StarVegas, che quota il 4-1 a 15.75. Le quote possono naturalmente subire variazioni fino al calcio d’inizio.
Inter-Udinese, pronostico risultato esatto 2-0
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Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv
Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
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