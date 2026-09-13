Smaltita la delusione europea per i nerazzurri è tempo di tornare in campo in campionato con l’obiettivo di conquistare tre punti contro l’Udinese e dare continuità al proprio percorso che al momento la vede imbattuta. Sulla carta i nerazzurri partono con i favori del pronostico, ma per chi vuole alzare il livello della giocata l’attenzione si sposta soprattutto sul possibile risultato esatto della sfida. Quale potrebbe essere il punteggio finale di Inter-Udinese? Analizziamo le indicazioni offerte dai principali bookmaker e le quote relative agli esiti considerati più probabili.

Inter-Udinese, pronostico risultato esatto 4-1

INTER UDINESE PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 4-1 15.75 PIÙ INFO 17.21 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per chi guarda al mercato del risultato esatto, il 4-1 in favore dell’Inter presenta valutazioni piuttosto vicine tra i diversi operatori. La quota più alta tra quelle prese in esame è proposta da Vincitu a 17.21, mentre Eurobet e Stake si attestano entrambe a 16.00. Più bassa, invece, la valutazione di StarVegas, che quota il 4-1 a 15.75. Le quote possono naturalmente subire variazioni fino al calcio d’inizio.

Inter-Udinese, pronostico risultato esatto 2-0

INTER-UDINESE, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-0 6.24 PIÙ INFO 6.72 PIÙ INFO 6.20 PIÙ INFO 6.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv

Tra i risultati esatti presi in considerazione, ilviene proposto con valori molto più contenuti rispetto al 4-1. La quota più alta è quella di, seguita daed. Più prudente la valutazione di, che propone il 2-0 a. Anche in questo caso le quote possono variare fino al calcio d’inizio.

Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.