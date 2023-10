Agresti: “La Roma non ha giocato: Mourinho sposta tutto su argomenti inesistenti”

Le parole del giornalista: "Lukaku non è mai stato accompagnato da nessuno ed è stato abbandonato in avanti"

Stefano Agresti, giornalista, ha analizzato ai microfoni di Radio Radio la sconfitta della Roma contro l'Inter: “Mourinho sposta l’attenzione su argomenti inesistenti. La Roma ha tirato per la prima volta in porta al 66’. Ci sono state squadre più scarse che a San Siro hanno fatto una grande partita. Lukaku non è mai stato accompagnato da nessuno ed è stato abbandonato in avanti. La Roma ieri non ha giocato”.