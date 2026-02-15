Passano le ore, ma le polemiche dopo Inter-Juventus non accennano a spegnersi. Sull'episodio del fallo di Kalulu ai danni di Bastoni si sono espressi in tantissimi, tutti con toni di inflessibile condanna. Con qualche voce fuori dal coro, per fortuna. Paolo Ziliani ha per esempio ridimensionato le lamentele della Juventus, ricordando un passato costellato da episodi dubbi di certo non a favore dell'Inter.
Facchetti ironico: “Nei bei tempi andati era un’altra storia: mica come adesso con Bastoni”
Il post ironico dopo Inter-Juventus
Lo ha ricordato anche Gianfelice Facchetti, con un post ironico su Instagram. "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico era un'altra storia... mica come adesso con Bastoni. Accipicchia i bei tempi andati!". Nell'immagine si intravede il famoso gol non convalidato a Muntari con Buffon in porta.
