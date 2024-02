"Certo è che la valutazione attuale potrebbe salire ancora se il rendimento di Gudmundsson (pagato due anni fa 1,2 milioni) crescesse esponenzialmente come all’andata – è già a quota 9 gol e 2 assist, ne aveva segnati undici l’anno scorso in B -, grazie alla formula magica di Gilardino. Gudmundsson non piace comunque solo ai viola. La Juventus ha valutato – per ora senza affondare i colpi, anche per motivi di bilancio – il profilo dell’islandese e per l’estate potrebbe farsi avanti. Insieme all’Inter, l’altra grande interessata ad Albert, anche se un’eventuale operazione così onerosa richiederebbe un sacrificio economico ad oggi difficile da pensare per i nerazzurri", aggiunge Gazzetta.