Inter-Napoli, pronostico risultato esatto: ecco gli incastri che stuzzicano
Inter-Napoli, pronostico risultato esatto: ecco gli incastri che stuzzicano
La comparazione delle quote dei principali operatori sui risultati esatti 2-0 e 2-2 per il big match di campionato tra Inter e Napoli.
Giovanni Montopoli
VIDEO / Serie A, il calendario dalla prima alla terza giornata con i canali tv
Primo big match per i nerazzurri sabato pomeriggio allo stadio Meazza dove arriva il Napoli di Massimiliano Allegri. Una gara che si presta ad una lettura particolarmente interessante anche sul mercato del risultato esatto, dove le valutazioni degli operatori permettono di individuare gli scenari ritenuti più plausibili alla vigilia. Il fattore San Siro e il peso offensivo dei nerazzurri possono incidere sul pronostico, ma la qualità del Napoli rende complicato immaginare una sfida a senso unico. Attraverso la comparazione delle quote dei principali bookmaker analizziamo quindi i risultati esatti maggiormente accreditati per il big match di campionato.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul mercato del risultato esatto 2-0, la comparazione mostra differenze un po’ più marcate rispetto ai segni tradizionali. La quota più alta è proposta da Netwin a 7,25, seguita molto da vicino da Vincitu a 7,23. Più basse le valutazioni di StarVegas e Betsson, entrambe a 6,80. Il 2-0 in favore dell’Inter viene quindi considerato uno degli scenari possibili per il big match contro il Napoli, con una forbice comunque contenuta tra i principali operatori.
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul mercato del risultato esatto 2-2, le quote salgono in maniera significativa, riflettendo uno scenario ritenuto meno probabile rispetto ad altri esiti. La proposta più alta è quella di Netwin a 20,00, seguita da Vincitu a 19,47. Più basse, ma perfettamente allineate tra loro, le valutazioni di StarVegas e Betsson, entrambe a 18,00. Il 2-2 resta quindi un’ipotesi contemplata dagli operatori per Inter-Napoli, con differenze comunque contenute all’interno della comparazione.
Inter-Napoli, dove vedere la sfida in tv
Dove vedere Inter-Napoli? La sfida valida per la 3ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 5 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.