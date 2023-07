Inter, sul taccuino dei dirigenti 3 nomi per completare la rosa. E su Gravenberch…

"Sul taccuino dei dirigenti nerazzurri ci sono i nomi di Demiral (separato in casa), Samardzic e Holm. Ma occorre che Atalanta, Udinese e Spezia vengano incontro accettando la formula del prestito. A proposito del centrocampista, voci anche su Gravenberch del Bayern, che potrebbe sì uscire in prestito, ma per giocare, non per essere un’alternativa".