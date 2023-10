Jacobelli: “Mamma mia, che Lautaro! Beata l’Inter che ce l’ha. Inzaghi e il turnover…”

Il giorno dopo Salernitana-Inter, dalle colonne del Corriere dello Sport Xavier Jacobelli analizza nel dettaglio la prova della squadra di Simone Inzaghi. Grandi elogi per Lautaro Martinez, autore di un poker storico. "Mamma mia, che Lautaro! Con una prova sensazionale, scandita da 4 gol in 27 minuti, il suo primo poker in maglia nerazzurra, il campione del mondo ha riportato l’Inter in testa, agganciando il Milan. Sette giornate e in testa comanda il derby milanese, alimentando la netta sensazione che questo duello durerà sino alla fine".