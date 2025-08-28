Incredibile Codacons: “FIGC indaghi su Zalewski-Atalanta, probabile plusvalenza fittizia”

Il Codacons chiede “l’apertura di una indagine approfondita e tempestiva" sul passaggio di Zalewski dall'Inter all'Atalanta

Matteo Pifferi Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 14:15)

Il Codacons sta per presentare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e alla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) in merito a una possibile/presunta plusvalenza fittizia legata al trasferimento del calciatore Nicola Zalewski. Il giocatore si è trasferito dalla Roma all’Inter il 1° febbraio 2025 con la formula del prestito, un’operazione divenuta definitiva il 23 giugno con il riscatto da parte dell’Inter per 6 milioni di euro; per poi passare, il 17 agosto, all’Atalanta a titolo definitivo per una cifra pari a 16 milioni di euro, alla vigilia dell’inizio della nuova stagione.

Dalla data del trasferimento, ossia dal 2 febbraio, Zalewski avrebbe disputato in totale 553 minuti tra campionato, Coppa Italia e Mondiale per Club. La differenza tra il valore di acquisto (6 milioni di euro) e quello di vendita (16 milioni di euro) è pari a 10 milioni di euro. Si legge nella segnalazione del Codacons:

“Ciò significherebbe che il valore di mercato del calciatore si è incrementato di circa 18.083 Euro per ogni minuto effettivamente giocato (eseguendo un mero calcolo aritmetico: 10.000.000 Euro/553 minuti ≈ 18.083 euro al minuto). Questo dato metterebbe in evidenza un aumento di valore di mercato che appaierebbe sproporzionato rispetto al reale utilizzo sportivo effettuato dal giocatore. Tale operazione sembrerebbe, dunque, aver determinato un effetto contabile immediato di plusvalenza di circa 10 Milioni di Euro nel bilancio dell’Inter. Tuttavia, il valore economico reale del giocatore appaierebbe, alla luce della sua limitata utilizzazione nella rosa e delle circostanze sportive, sproporzionato rispetto alle somme espresse nel trasferimento”.

E ancora, si legge nell’atto che “tale scostamento significativo tra prezzo di acquisto e prezzo di cessione, in breve intervallo temporale, con il conseguente rilevante guadagno contabile, potrebbe configurare una sovrastima fittizia del valore del calciatore, a fini di manipolazione del bilancio societario”.

Per questo il Codacons chiede “l’apertura di una indagine approfondita e tempestiva sul trasferimento del calciatore Nicola Zalewski, con particolare e scrupolosa attenzione agli aspetti contabili e alla reale congruità dei valori economici dichiarati nelle operazioni che hanno visto il giocatore passare da Roma all’Inter, e successivamente dall’Inter all’Atalanta. Si richiede che l’inchiesta focalizzi l’attenzione sulla corrispondenza tra il valore effettivo del calciatore, basato su criteri sportivi, tecnici e di mercato, e le cifre ufficialmente contabilizzate nelle varie fasi di compravendita, al fine di accertare la presenza di eventuali sovrastime fittizie finalizzate a realizzare plusvalenze gonfiate”.

(codacons.it)