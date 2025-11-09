L'ex centrocampista del Milan Riccardo Montolivo, nel post partita di Sky Sport, ha parlato del duello al vertice in Serie A:
Montolivo: “Inter e Napoli di un altro livello. Non credo che Milan possa inserirsi perché…”
"Napoli e Inter di un altro livello. Non credo che il Milan abbia la forza per inserirsi, si giocherà terzo e quarto posto con Juve e Roma".
