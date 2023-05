Milan, Leao tornato in gruppo: vuole giocare con l’Inter. Oggi il test decisivo

Domani il match di ritorno delle semifinali di Champions League tra l'Inter e il Milan. Si ripartirà dal 2-0 dell'andata in favore dei nerazzurri, ma la squadra di Pioli dovrebbe poter contare anche su Leao , fuori per infortunio nella gara di sei giorni fa.

"Ieri è stato il giorno più atteso: come aveva previsto Pioli, Leao è tornato a lavorare in gruppo e ha fatto tutto quello che facevano i compagni, partitella finale esclusa. Le differenze, semmai, sono state nell'intensità. Ieri è stata più "controllata", nell'allenamento di questo pomeriggio salirà al livello del ritmo partita. Leao insomma spingerà davvero solo oggi e questa sera, nel ritiro di Milanello che precederà la supersfida con l'Inter, andrà a dormire con il responso pre-derby sotto al cuscino", riporta La Gazzetta dello Sport.

In casa milanista intanto cresce l'ottimismo, come pure la determinazione del giocatore per esserci. Ieri mattina, quando i tifosi si sono radunati davanti ai cancelli di Milanello per sostenere la squadra, Rafa era in prima fila, affamato di rivincita come e più dei compagni che il primo euroderby lo hanno giocato", aggiunge Gazzetta.