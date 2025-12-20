FC Inter 1908
Mino Taveri: “La mancanza di Lautaro si è sentita. Bologna molto bravo”

Il giornalista di SM ha parlato della sconfitta dell'Inter in Supercoppa e si è soffermato sulla decisione del mister di non partire con Lautaro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

C'era anche il giornalista di SportMediaset, Mino Taveri, a commentare la sconfitta dell'Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. In particolare si è soffermato sulla decisione di Cristian Chivu di non schierare dal primo minuto Lautaro Martinez. Proprio al mister ha chiesto come mai e lui ha replicato che era l'ennesima partita per l'argentino in venti giorni e che si è trattato di pura gestione del gruppo.

Mino Taveri: “La mancanza di Lautaro si è sentita. Bologna molto bravo”- immagine 2
Getty Images

«Se dopo la sconfitta contro il Bologna l'Inter potrebbe avere contraccolpi? Non penso a contraccolpi, penso che l'Inter possa rituffarsi in campionato con serenità e penso che Chivu, che è una persona intelligente, saprà come affrontare le squadre come il Bologna che poi dovrà affrontare in Serie A», ha sottolineato anche.

Poi ha parlato della decisione dell'allenatore nerazzurro e dei meriti della squadra rivale: «Bravo il Bologna a non crollare dopo il gol dell'Inter. Si è sentita la mancanza di Lautaro che viene incontro, spalle alla porta passa ai centrocampisti e poi si riparte. Ci può stare che non abbia giocato, ma quando lui è entrato l'Inter è salita meglio. Credo sia stato molto bravo il Bologna», ha concluso.

(Fonte: SM)

 

