Mino Taveri: “La mancanza di Lautaro si è sentita. Bologna molto bravo”

Il giornalista di SM ha parlato della sconfitta dell'Inter in Supercoppa e si è soffermato sulla decisione del mister di non partire con Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 dicembre - 03:00

C'era anche il giornalista di SportMediaset, Mino Taveri, a commentare la sconfitta dell'Inter ai rigori nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna. In particolare si è soffermato sulla decisione di Cristian Chivu di non schierare dal primo minuto Lautaro Martinez. Proprio al mister ha chiesto come mai e lui ha replicato che era l'ennesima partita per l'argentino in venti giorni e che si è trattato di pura gestione del gruppo.

«Se dopo la sconfitta contro il Bologna l'Inter potrebbe avere contraccolpi? Non penso a contraccolpi, penso che l'Inter possa rituffarsi in campionato con serenità e penso che Chivu, che è una persona intelligente, saprà come affrontare le squadre come il Bologna che poi dovrà affrontare in Serie A», ha sottolineato anche.

Poi ha parlato della decisione dell'allenatore nerazzurro e dei meriti della squadra rivale: «Bravo il Bologna a non crollare dopo il gol dell'Inter. Si è sentita la mancanza di Lautaro che viene incontro, spalle alla porta passa ai centrocampisti e poi si riparte. Ci può stare che non abbia giocato, ma quando lui è entrato l'Inter è salita meglio. Credo sia stato molto bravo il Bologna», ha concluso.

(Fonte: SM)