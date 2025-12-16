Intervenuto a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino, giornalista, ha commentato così il possibile scambio tra Inter e Juventus riguardante Davide Frattesi e Khephren Thuram: «Questo scambio, se andasse in porto, farebbe molto bene a Frattesi, che avrebbe più possibilità di giocare e farebbe bene alla Juventus perché abbiamo già visto in Nazionale come fra Frattesi e Spalletti ci sia una sorta di feeling, un'intesa.