Satriano in cerca di rilancio. “All’Inter è arrivata una richiesta specifica dal suo entourage”

Stagione non del tutto positiva per Satriano all'Empoli: l'uruguayano, che ha segnato solo 2 gol, torna all'Inter ma solo di passaggio

Dopo una stagione non così soddisfacente all'Empoli (31 presenze totali, 2 reti), per Martin Satriano è il momento di tornare all'Inter. Il club toscano, infatti, non ha esercitato il diritto di riscatto e così l'attaccante uruguayano è tornato alla base, in attesa di novità sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non è da escludere che Satriano possa andare all'estero: "Meglio cedere col diritto di riscatto e controriscatto il calciatore alla Dinamo Zagabria (o comunque a una squadra che punti su di lui, meglio se straniera, come auspicato dall’entourage del calciatore) per provare a essere protagonisti, a differenza di quanto avvenuto in Toscana nell’ultima annata, dove a parte i complimenti di Zanetti, il verde non ha sancito né i desiderata interisti, né quelli del centravanti", commenta il quotidiano.