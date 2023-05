Verona-Inter, le quote di Betclic: nerazzurri favoriti. E occhio al gol di…

Al Bentegodi vietato perdere punti per l'Inter, in piena bagarre per il quarto posto: ecco le quote di Betclic

Non sarà un banale mercoledì di inizio maggio, in quel di Verona. La ricerca famelica di punti accomuna due contendenti che necessitano di continuità per centrare i rispettivi obiettivi. L’Inter arriva da un convincente successo in rimonta sulla Lazio e, per districarsi dal groviglio di squadre impegnate nella lotta per un piazzamento Champions, deve avere la meglio su un Verona che si trova al momento appaiato in classifica allo Spezia quartultimo.

Per i traders, nonostante l’Hellas arrivi da due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro giornate, i nerazzurri partono nettamente avanti nei pronostici. Inter, maggio è il mese della verità - Con una semifinale europea e una finale di Coppa Italia in arrivo, gli uomini di Simone Inzaghi devono comunque trovare le risorse fisiche e mentali per centrare la qualificazione alla prossima Champions. Secondo Betclic, la quota per un successo nerazzurro è di 1.62. Distante, a 5.65, l’ipotesi di una vittoria degli scaligeri (a 5.50 per Sisal), che cercheranno di fare leva sulla spinta del proprio pubblico. Quota 3.90, invece, per il pareggio.

Il 27 agosto 2021, data dell’incrocio più recente tra le due squadre al Bentegodi, il vantaggio iniziale di Ivan Ilić fu ribaltato dalla rete di Lautaro Martínez e dalla doppietta nel finale di Joaquín Correa. La replica dell’1-3 è quotata a 17.00 da Betclic. Un punteggio alquanto improbabile, quindi, così come scarse paiono le chance di assistere a una pioggia di gol, con l’Under 2.5, a 1.74, dato come più plausibile dell’Over 2.5, a 2.02

Con tre reti nelle ultime due uscite, Simone Verdi si sta dimostrando il vero mattatore di questo finale di stagione dei gialloblù. Un suo gol contro l’Inter è indicato a 5.50 da Betclic. Dall’altra parte, la coppia offensiva dello Scudetto 2020/2021 sembra aver ritrovato l’intesa di un tempo. Secondo Betclic, sia una firma di Lautaro Martínez che un timbro di Romelu Lukaku sono quotati a 2.65. Grande considerazione comunque anche per una rete di Edin Džeko, possibile titolare a fianco del “Toro” e quotato a 3.00, e di Joaquín Correa, a 3.75. Nell’attacco veronese, dovrebbe esserci invece spazio per Adolfo Gaich, a 5.25