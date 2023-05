Zhang a Inter TV: “Ce la giocheremo fino alla fine, in questi anni abbiamo costruito…”

L'Inter vola in finale di Champions League. Steven Zhang ha commentato il traguardo raggiunto ai microfoni di Inter TV: "Una grandissima soddisfazione per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo costruito in questi anni una squadra capace di arrivare a questo livello. Ci sono ancora tante partite, è presto per dire che un obiettivo è stato raggiunto. Tutte le partite sono delle finali. Tutti in questo club dal mister ai compagni ci hanno dato la forza per andare avanti. Siamo una squadra finalista e quindi ce la giocheremo fino alla fine".