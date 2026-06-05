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Alla 3a giornata c’è subito il Napoli: ecco tutti i big match dell’Inter nella Serie A 26-27
Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione d'Italia in carica e con lo scudetto sul petto. Sarà caccia ai nerazzurri, che partono per difendere il titolo arrivato nella prima stagione di Cristian Chivu. Il primo big match arriva subito alla terza giornata, quando a San Siro arriverà il Napoli (di Allegri?). Ma nel dettaglio, ecco tutti i grandi appuntamenti del campionato dell'Inter:
I BIG MATCH DELL'INTER - SERIE A 2026/27
Napoli
Inter-Napoli – 06/09/2026 (3ª)
Napoli-Inter – 31/01/2027 (22ª)
Juventus
Inter-Juventus – 10/01/2027 (19ª)
Juventus-Inter – 16/05/2027 (36ª)
Milan
Milan-Inter – 01/11/2026 (10ª)
Inter-Milan – 14/02/2027 (24ª)
Roma
Roma-Inter – 20/09/2026 (5ª)
Inter-Roma – 11/04/2027 (31ª)
Como
Inter-Como – 08/11/2026 (11ª)
Como-Inter – 02/05/2027 (34ª)
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