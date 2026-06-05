Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione d'Italia

Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione d'Italia in carica e con lo scudetto sul petto. Sarà caccia ai nerazzurri, che partono per difendere il titolo arrivato nella prima stagione di Cristian Chivu. Il primo big match arriva subito alla terza giornata, quando a San Siro arriverà il Napoli (di Allegri?). Ma nel dettaglio, ecco tutti i grandi appuntamenti del campionato dell'Inter: