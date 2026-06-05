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fcinter1908 serie a Alla 3a giornata c’è subito il Napoli: ecco tutti i big match dell’Inter nella Serie A 26-27

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Alla 3a giornata c’è subito il Napoli: ecco tutti i big match dell’Inter nella Serie A 26-27

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Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione d'Italia
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Poco fa, la Lega di Serie A ha rivelato ufficialmente il calendario del campionato 2026-27, a cui l'Inter si presenterà da campione d'Italia in carica e con lo scudetto sul petto. Sarà caccia ai nerazzurri, che partono per difendere il titolo arrivato nella prima stagione di Cristian Chivu. Il primo big match arriva subito alla terza giornata, quando a San Siro arriverà il Napoli (di Allegri?). Ma nel dettaglio, ecco tutti i grandi appuntamenti del campionato dell'Inter:

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I BIG MATCH DELL'INTER - SERIE A 2026/27

Napoli

Inter-Napoli – 06/09/2026 (3ª)

Napoli-Inter – 31/01/2027 (22ª)

Juventus

Inter-Juventus – 10/01/2027 (19ª)

Juventus-Inter – 16/05/2027 (36ª)

Milan

Milan-Inter – 01/11/2026 (10ª)

Inter-Milan – 14/02/2027 (24ª)

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Getty Images

Roma

Roma-Inter – 20/09/2026 (5ª)

Inter-Roma – 11/04/2027 (31ª)

Como

Inter-Como – 08/11/2026 (11ª)

Como-Inter – 02/05/2027 (34ª)

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