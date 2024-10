Dopo la gara rinviata con il Milan, alle 18.30 il Bologna affronta il Cagliari in trasferta allo stadio Unipol Domus per la decima giornata di Serie A. L'allenatore della squadra sarda, Davide Nicola, senza Makoumbou out per squalifica sceglie Prati in mezzo e opta in mezzo per Viola e Gaetano. Mister Italiano sceglie Castro con Orsolini, Odgaard al posto di Fabbian e Ndoye.