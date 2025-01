L'Atalanta vince e si porta a 46 punti, a -1 dall'Inter ma con due partite in più della squadra di Inzaghi, a -4 dal Napoli in attesa di Napoli-Juve. Sconfitta numero 10 in campionato per il Como, che resta tredicesimo a 22 punti, a +3 dal terzultimo posto che porterebbe alla retrocessione in Serie B. 16 gol in campionato per Retegui, che allunga a +3 su Thuram.