La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma e si porta momentaneamente al quarto posto scavalcando la Roma.
Doppietta Bremer, la Juventus vince 4-1 a Parma ed è momentaneamente quarta
Match subito in discesa per i bianconeri che la sbloccano al 15' sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Bremer. Al 37' arriva il raddoppio di McKennie per il momentaneo 2-0 Juventus.
Al 51' il Parma la riapre con un clamoroso autogol di Cambiaso ma tre minuti dopo ci pensa ancora Bremer a segnare il 3-1. Al 64', invece, Jonathan David fissa il punteggio sul definitivo 4-1.
La Juventus vince e sale al quarto posto a 45 punti, dietro a Napoli (46) e Milan (47) e a -10 dall'Inter ma davanti alla Roma, impegnata domani contro l'Udinese. Sconfitta numero 10 per il Parma che resta fermo 23 punti, a +6 sulla Fiorentina terzultima.
