La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma e si porta momentaneamente al quarto posto scavalcando la Roma.

La Juventus vince e sale al quarto posto a 45 punti, dietro a Napoli (46) e Milan (47) e a -10 dall'Inter ma davanti alla Roma, impegnata domani contro l'Udinese. Sconfitta numero 10 per il Parma che resta fermo 23 punti, a +6 sulla Fiorentina terzultima.