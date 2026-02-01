Avv La Francesca: “Petardo Audero? Ecco cosa potrebbe succedere all’Inter”

Il portiere della Cremonese, Emil Audero, è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter nel corso del secondo tempo del match dello Zini.
Il match è stato interrotto brevemente per permettere le cure al portiere, salvo poi riprendere a giocare qualche minuto dopo. L'avvocato Michele La Francesca, su Twitter, ha spiegato cosa potrebbe succedere all'Inter, in attesa di quello che sarà il referto del Giudice Sportivo:
L’artefice del lancio del petardo ai danni di Audero va daspato a vita. Inoltre, l'Inter, che probabilmente verrà sanzionata per responsabilità oggettiva (con un’ammenda che può arrivare anche a 10.000 euro)dovrebbe agire nei confronti di questo tizio per il rimborso di tale somma".
