Avv La Francesca: “Petardo Audero? Ecco cosa potrebbe succedere all’Inter”

Il portiere della Cremonese, Emil Audero, è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell'Inter nel corso del secondo tempo del match dello Zini

Il match è stato interrotto brevemente per permettere le cure al portiere, salvo poi riprendere a giocare qualche minuto dopo. L'avvocato Michele La Francesca, su Twitter, ha spiegato cosa potrebbe succedere all'Inter, in attesa di quello che sarà il referto del Giudice Sportivo: