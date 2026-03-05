Era già stato anticipato nei giorni scorsi ma ora è arrivata anche l'ufficialità: sarà Daniele Doveri a dirigere il tanto atteso derby di Milano.

Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti mentre il quarto uomo è Marchetti. Il VAR è Abisso, l'AVAR invece Di Bello. Ecco la designazione completa