Era già stato anticipato nei giorni scorsi ma ora è arrivata anche l'ufficialità: sarà Daniele Doveri a dirigere il tanto atteso derby di Milano.
UFFICIALE – Derby affidato a Doveri, al VAR c’è Abisso: ecco la designazione completa
Sarà Doveri, della sezione di Roma 1, a dirigere Milan-Inter, match in programma domenica sera ore 20.45 a San Siro
Gianluca Rocchi, infatti, ha designato l'arbitro Doveri, della sezione di Roma 1, per dirigere Milan-Inter, match in programma domenica sera ore 20.45 a San Siro, sfida valida per la 28° giornata del campionato.
Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti mentre il quarto uomo è Marchetti. Il VAR è Abisso, l'AVAR invece Di Bello. Ecco la designazione completa
MILAN – INTER h. 20.45
DOVERI
BACCINI – BERTI
IV: MARCHETTI
VAR: ABISSO
AVAR: DI BELLO
