Dopo l'espulsione ricevuta contro l'Atalanta, squalificato per un turno l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Sei squalificati, sanzioni per Calhanoglu e Mkhitaryan: le decisioni del Giudice Sportivo
serie a
Sei squalificati, sanzioni per Calhanoglu e Mkhitaryan: le decisioni del Giudice Sportivo
Sono sei i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A: cinque per ammonizione da diffidati, uno per rosso diretto
Salteranno la prossima giornata, essendo stati ammoniti mentre erano in diffida, Remo Freuler del Bologna, Fabiano Parisi della Fiorentina, Filippo Terracciano della Cremonese, Lautaro Valenti del Parma e Wesley della Roma.
Queste le decisioni del giudice sportivo, che ha anche multato la Roma per cori di insulti dei suoi tifosi all'allenatore averssario, Luciano Spalletti. Per quanto riguarda l'Inter, invece, sesta sanzione per Calhanoglu, terza invece (ancora una prima di entrare in diffida) per Mkhitaryan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA