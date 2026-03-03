Sono sei i giocatori squalificati per la prossima giornata di Serie A: cinque per ammonizione da diffidati, uno per rosso diretto

Salteranno la prossima giornata, essendo stati ammoniti mentre erano in diffida, Remo Freuler del Bologna, Fabiano Parisi della Fiorentina, Filippo Terracciano della Cremonese, Lautaro Valenti del Parma e Wesley della Roma.