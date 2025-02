Sul siparietto con Conceicao a fine partita, D'Aversa ha aggiunto: "Cosa gli ho detto? Tutti andiamo in campo per vincere le partite, ma non bisogna sistematicamente chiamare una cosa a favore anche quando non lo è. Si tratta di situazioni a caldo, a nessuno piace perdere. Dopo ci siamo salutati, mi ha fatto i complimenti e quando perdi non accetti nemmeno quelli. Ero nervoso io per il risultato".