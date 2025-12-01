Esposito ha messo lo zampino nella vittoria dell'Inter contro il Pisa con l'assist per il primo gol di Lautaro

Matteo Pifferi Redattore 1 dicembre - 15:30

Francesco Pio Esposito è stato un fattore contro il Pisa. L'attaccante classe 2005, appena due minuti dopo il suo ingresso in campo al posto di Thuram, ha subito fornito l'assist per il gol di Lautaro Martinez che ha sbloccato la partita.

L'ex Spezia si è dimostrato subito pronto sia aiutando Zielinski nel recupero palla e poi ha servito a Lautaro un bel pallone teso per la conclusione vincente del Toro.

"Assist? La cosa da mettere al primo posto è la squadra, se dai il tuo contributo con un gol o con un assist, poi l'importante sono i tre punti. Il gol per un attaccante è felicità però sono convinto che se metti la squadra al primo posto poi i gol arrivano", ha ammesso poi Esposito nel post-partita. Parole di grande maturità.

E anche i numeri lo premiano, come condivide sul proprio sito ufficiale l'Inter: "A Pisa è stato decisivo, servendo l'assist per Lautaro nel gol che ha sbloccato il match. Francesco Pio Esposito, protagonista con un gol a Cagliari e il passaggio vincente contro i toscani, è il più giovane giocatore della Serie A ad aver partecipato a due reti in questa stagione. Energia, qualità e un contributo decisivo in un match chiave"