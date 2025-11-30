Il Napoli vince lo scontro diretto contro la Roma e aggancia il Milan al primo posto in classifica a quota 28 punti. I partenopei espugnano l'Olimpico grazie al gol nel primo tempo di David Neres, ancora decisivo dopo la doppietta rifilata all'Atalanta la scorsa settimana.
Serie A, Roma-Napoli 0-1: ancora decisivo Neres, raggiunto il Milan al primo posto
Una rete del brasiliano nel primo tempo regala i 3 punti alla formazione di Conte e il sorpasso sui giallorossi
Con questo successo la formazione di Conte scavalca proprio i giallorossi, ora terzi e raggiunti dall'Inter. Grande affollamento ai piani alti, con quattro squadre (potenzialmente cinque, in caso di successo del Bologna domani contro la Cremonese) in due punti.
