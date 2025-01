Chi torna tra i convocati è invece Bisseck: il difensore tedesco è out dalla finale di Supercoppa contro il Milan e ha saltato le ultime quattro partite avendo riportato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Bisseck torna a disposizione e spetterà ad Inzaghi scegliere se schierarlo a partita in corso oppure no. In difesa contro il Lecce dovrebbero giocare Darmian e Bastoni come braccetti e De Vrij in mezzo.