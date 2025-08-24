Il programma della prima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Como e Lazio. Gli ambiziosi lariani di Fabregas ripartono dalla stellina Nico Paz, mentre i nuovi arrivati Morata e Baturina partono dalla panchina. Sarri sceglie Provedel in porta e lancia Cancellieri nel tridente offensivo con Castellanos e Zaccagni.
La domenica della prima giornata di Serie A si apre con la sfida tra gli ambiziosi lariani di Fabregas e i biancocelesti di Sarri
Como (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
