Alle 18 va in scena il derby della Mole tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Torino di Marco Baroni: queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, utili anche per il fantacalcio. Gatti in panchina, c'è ancora Koopmeiners in difesa. McKennie gioca a destra, c'è Conceicao. Nel Torino gioca Ismajli, c'è Ngonge in attacco con Simeone e parte fuori Asllani.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic
Alle 18 va in scena il derby della Mole tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Torino di Marco Baroni: le formazioni ufficiali
JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
TORINO - Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone.
© RIPRODUZIONE RISERVATA