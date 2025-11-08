FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic

Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic - immagine 1
Alle 18 va in scena il derby della Mole tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Torino di Marco Baroni: le formazioni ufficiali
Alessandro Cosattini Redattore 

Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic- immagine 2
getty

Alle 18 va in scena il derby della Mole tra la Juventus di Luciano Spalletti e il Torino di Marco Baroni: queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, utili anche per il fantacalcio. Gatti in panchina, c'è ancora Koopmeiners in difesa. McKennie gioca a destra, c'è Conceicao. Nel Torino gioca Ismajli, c'è Ngonge in attacco con Simeone e parte fuori Asllani.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali del derby Juventus-Torino: fuori Asllani, c’è Vlahovic- immagine 3
Getty Images

JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.

TORINO - Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Lazaro; Vlasic; Ngonge, Simeone.

Leggi anche
Pomeriggio senza gol in Serie A: Como-Cagliari e Lecce-Verona finiscono 0-0
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Verona: Giovane dal 1′, fuori Camarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA