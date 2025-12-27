È Parma-Fiorentina l'anticipo delle ore 12.30 della 17ª giornata di Serie A: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori. Nel Parma Ondrejka alla fine è titolare, in difesa gioca dal 1' Circati e parte fuori Delprato. Nella Fiorentina inizia in panchina Gosens, c'è Parisi. A centrocampo Mandragora, Fagioli e Ndour, Gudmundsson è titolare.
PARMA - Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino.
FIORENTINA - De Gea; Dodo, Pongracic, Comuzzo, Viti; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Gudmundsson; Kean.
