È Parma-Fiorentina l'anticipo delle ore 12.30 della 17ª giornata di Serie A: sono appena uscite le formazioni ufficiali, ecco le scelte dei due allenatori. Nel Parma Ondrejka alla fine è titolare, in difesa gioca dal 1' Circati e parte fuori Delprato. Nella Fiorentina inizia in panchina Gosens, c'è Parisi. A centrocampo Mandragora, Fagioli e Ndour, Gudmundsson è titolare.