VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

Si apre con Venezia-Napoli il sabato di Serie A. Gli azzurri di Allegri, come l'Inter reduci da una sconfitta in Champions League, proveranno a rialzarsi in campionato contro i lagunari che hanno appena cambiato allenatore e proveranno a invertire la rotta di un campionato finora al di sotto delle attese. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro, con gli ospiti che partiranno senza Hojlund e De Bruyne dal primo minuto:

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VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams. All. Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, Gilmour, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca. All. Allegri.