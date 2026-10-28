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Il programma della nona giornata di Serie A propone la sfida di San Siro tra Milan e Bologna. Tra i rossoneri c'è Ramos in attacco, supportato da Cisse, con Modric inizialmente in panchina. I rossoblu puntano su Odgaard come unica punta, alle sue spalle Bernardeschi e Mbangula.
Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari; Hutchinson, Cisse, Bartesaghi; Ramos.
Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard.
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