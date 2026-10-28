Le scelte dei due tecnici

Fabio Alampi
Episodio 26_ Guarro e Pace

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Il programma della nona giornata di Serie A prevede la sfida tra Parma e Udinese. Gilardino concede una chance a Franco Carboni, ex Inter, che si prende la fascia sinistra. Tra i friulani c'è Zaniolo dal 1'.

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Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, Carboni; Romero, Toure.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Bertola; Palma, Karlstrom, Chakvetadze, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

Franco Carboni

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