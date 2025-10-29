Il programma della nona giornata di Serie A propone la sfida tra la Juventus e l'Udinese. I bianconeri, alla prima senza Tudor in panchina, schierano una formazione molto offensiva con Yildiz insieme a Vlahovic e Openda, i friulani rispondono con Zaniolo in appoggio a Davis.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Udinese: c’è Yildiz con Openda e Vlahovic
I bianconeri, alla prima senza Tudor in panchina, schierano una formazione molto offensiva contro i friulani
Juventus (3-4-1-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Vlahovic, Openda.
Udinese (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo; Davis.
