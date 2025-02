Le scelte di Vanoli e Vieira per la gara in programma questa sera nel sabato di Serie A

Fari puntati sull'Olimpico Grande Torino per l'ultimo anticipo del sabato di Serie A. I granata ospitano il Genoa in un match che mette in palio un posto, almeno per il momento, nella parte sinistra della classifica. Vanoli si gioca questa chance con Adams titolare, supportato da Lazaro, Vlasic e Karamoh. Vieira risponde con Miretti nel tridente insieme a Vitinha e Pinamonti.