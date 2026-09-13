Siamo solo a inizio campionato, ma Lecce-Monza si prospetta già come una partita importante in chiave salvezza. Ecco le formazioni
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Siamo solo a inizio campionato, ma Lecce-Monza si prospetta già come una partita importante in chiave salvezza. Ecco le formazioni ufficiali della gara:
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; N'Dri, Stulic, Monteiro. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Lucchesi, Carboni, Kouadio; Mangas, Folorunsho, Akinsanmiro, Birindelli; Colpani, Varela; Robinson. Allenatore: Ivan Juric.
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