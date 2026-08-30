Primo big match della stagione di Serie A: al Maradona, infatti, va in scena Napoli-Como. Ecco le formazioni ufficiali delle squadre
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Primo big match della stagione di Serie A: al Maradona, infatti, va in scena Napoli-Como. Ecco le formazioni ufficiali delle squadre di Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas:
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fábregas
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