Dopo la sosta nazionali, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campionato al Tardini di Parma all'inseguimento di Lazio e Inter
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Dopo la sosta nazionali, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campionato al Tardini di Parma all'inseguimento di Lazio e Inter. Queste le formazioni ufficiali della partita:
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Touré. Allenatore: Alberto Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala; Mora, Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
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