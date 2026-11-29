Sassuolo e Napoli: due squadre in un momento tutt'altro che esaltante, alla ricerca di punti importantissimi per la propria classifica
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Sassuolo e Napoli: due squadre in un momento tutt'altro che esaltante, alla ricerca di punti importantissimi per la propria classifica in Serie A. Al Mapei Stadium, alle ore 15, va in scena una partita molto delicata.
Queste le formazioni ufficiali:
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Bowie, Lauriente. Allenatore: Roberto D'Aversa.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Massimiliano Allegri.
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