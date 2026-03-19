Sono stati annunciati gli arbitri della 30° giornata di Serie A. L'Inter chiuderà il programma, giocando domenica sera contro la Fiorentina al Franchi.
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fcinter1908 serie a Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa
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Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa
Fiorentina-Inter a Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada
L'arbitro di Fiorentina-Inter sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada.
Annunciati anche VAR e AVAR. Il VAR è Maresca, mentre l'AVAR è Massa. Ecco la designazione completa
FIORENTINA - INTER h. 20:45
ARBITRO: COLOMBO
ASSISTENTI: BAHRI – DEI GIUDICI
IV: TREMOLADA
VAR: MARESCA
AVAR: MASSA
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