FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa

serie a

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa - immagine 1
Fiorentina-Inter a Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada
Matteo Pifferi Redattore 

Sono stati annunciati gli arbitri della 30° giornata di Serie A. L'Inter chiuderà il programma, giocando domenica sera contro la Fiorentina al Franchi.

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa- immagine 2
Getty Images

L'arbitro di Fiorentina-Inter sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada.

Fiorentina-Inter, arbitra Colombo e al VAR c’è Maresca: la designazione completa- immagine 3
Getty Images

Annunciati anche VAR e AVAR. Il VAR è Maresca, mentre l'AVAR è Massa. Ecco la designazione completa

FIORENTINA - INTER    h. 20:45

ARBITRO: COLOMBO

ASSISTENTI: BAHRI – DEI GIUDICI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MARESCA

AVAR:   MASSA

Leggi anche
Bordocam – Leao, bordate a Pulisic: “Gioca sempre da solo! Nessuno gli dice...
Sky / Cremonese, scelto il sostituto di Nicola: contratto di un anno e mezzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA