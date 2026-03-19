Fiorentina-Inter a Colombo che sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada

Matteo Pifferi Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 12:10)

Sono stati annunciati gli arbitri della 30° giornata di Serie A. L'Inter chiuderà il programma, giocando domenica sera contro la Fiorentina al Franchi.

L'arbitro di Fiorentina-Inter sarà Andrea Colombo della sezione di Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Dei Giudici mentre il quarto uomo è Tremolada.

Annunciati anche VAR e AVAR. Il VAR è Maresca, mentre l'AVAR è Massa. Ecco la designazione completa

FIORENTINA - INTER h. 20:45

ARBITRO: COLOMBO

ASSISTENTI: BAHRI – DEI GIUDICI

IV: TREMOLADA

VAR: MARESCA

AVAR: MASSA