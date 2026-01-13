Nella sua consueta rubrica settimanale Bordo CAM, DAZN racconta gli attimi del rigore assegnato all'Inter nel big match contro il Napoli per fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. Ecco cos'è successo in quei minuti.
Inter-Napoli, il primo a vedere rigore è… Kolarov! E Conte prima del rosso urla a Colombo…
Il primo ad accorgersi di Mkhitaryan a terra è Kolarov. Chivu dice a Colombo, il quarto uomo: "E' rigore". Juan Jesus tocca l'armeno due volte con le punte dei piedi sulla schiena, lui si accorge e gli dice: "E' rigore". Thuram lo spintona via in memoria di tutti i contatti. Chivu avverte i suoi: "Lo richiama, lo va a vedere". Colombo spiega a Conte: "C'è un check per fallo su Mkhitaryan".
Il tecnico è chiaro da subito: "Oh, non scherzate", dice con le mani giunte. Antonio Conte, all'annuncio del rigore, perde la testa: "Affanculo andate va". Urla di tutto prima di calciare verso la Curva Sud un pallone. Doveri viene richiamato da bordo campo e dà rosso a Conte: il tecnico lancia una bottiglietta prima di andare a muso duro contro Colombo urlando "vergognatevi".
