Il primo ad accorgersi di Mkhitaryan a terra è Kolarov. Chivu dice a Colombo, il quarto uomo: "E' rigore". Juan Jesus tocca l'armeno due volte con le punte dei piedi sulla schiena, lui si accorge e gli dice: "E' rigore". Thuram lo spintona via in memoria di tutti i contatti. Chivu avverte i suoi: "Lo richiama, lo va a vedere". Colombo spiega a Conte: "C'è un check per fallo su Mkhitaryan".