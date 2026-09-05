VIDEO / Capello: "Inter e Roma in grande forma! Finalmente gli arbitri..."

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Il programma della terza giornata di Serie A prosegue con la sfida dell'Olimpico tra la Roma e l'Atalanta. Gasperini conferma il tridente composto da Mora, Dybala e Malen, mentre Sarri risponde con la novità Elmas nel tridente offensivo completato da De Ketelaere e Scamacca.

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Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas.